Белогорск, Амурская область, 16 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Ситуация с теплоснабжением домов и социальных учреждений Белогорска Амурской области близка к критической. Об этом заявил в своём телеграм-канале 16 марта мэр города Станислав Мелюков.

Mil.ru Подготовка к отопительному сезону

В бюджете главного городского теплоснабжающего предприятия образовался огромный кассовый разрыв. Его причина — разница между заложенной при формировании тарифа стоимостью мазута и его фактической ценой.

«Все возможные резервы предприятия и муниципалитета исчерпаны. Ситуация усугубляется хронической задолженностью населения — долг белогорцев за тепло и горячую воду составляет 250 млн рублей. Обстановка была непростой с самого его начала, но «Горэнерго» при взаимодействии с администрацией и министерством ЖКХ сделали всё, чтобы потребители не ощущали трудностей предприятия, отопительный сезон проходит штатно», — отметил Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные сложности возникали в начале отопительного сезона в Еврейской автономии. Регион получил на стабилизацию ситуации 900 млн рублей из федерального бюджета.