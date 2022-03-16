Москва, , 08:45 — REGNUM Центральный банк России с 15 марта приостановил покупку золота в слитках у кредитных организаций, сообщается на сайте регулятора.

Покупка слитков золота приостановлена в связи для удовлетворения повешенного спроса населения страны, которые наблюдается в настоящее время.

Отмечается, что спрос у граждан РФ возрос в связи с отменой уплаты НДС при совершении операций с золотом.

Как сообщало ИА REGNUM, поведение золота на рынке аналогично поведению цен на нефть — цены могут как расти, так и падать.

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