Ярошенко столкнулся с нападками в тюрьме США
Москва, 16 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко столкнулся с дискриминацией по национальному признаку во время заключения. Об этом рассказала его жена Виктория.
Она добавила, на фоне спецоперации России на Украине между заключенными развернулись масштабные «политические дебаты», «крайним» в которых, как правило, остается Ярошенко.
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Женщина также отметила еще одну серьезную проблему: после вступления в силу санкций против России она не может финансово поддерживать мужа.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ярошенко не раз жаловался на безосновательные отказы в квалифицированной медпомощи. В тюрьме Данбери в штате Коннектикут он отбывает наказание за подготовку к переброске крупной партии наркотических средств. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.