Москва, 16 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко столкнулся с дискриминацией по национальному признаку во время заключения. Об этом рассказала его жена Виктория.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США В тюрьме

«Бывают и нападки, говорят, что он русский, убивает украинцев. Константин им говорит, что «да, я русский, но где я, а где Украина», — сообщила женщина ТАСС.

Она добавила, на фоне спецоперации России на Украине между заключенными развернулись масштабные «политические дебаты», «крайним» в которых, как правило, остается Ярошенко.

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Женщина также отметила еще одну серьезную проблему: после вступления в силу санкций против России она не может финансово поддерживать мужа.

«Буду обращаться в посольство, возможно, найдем механизм, как переправлять ему деньги в этих условиях», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ярошенко не раз жаловался на безосновательные отказы в квалифицированной медпомощи. В тюрьме Данбери в штате Коннектикут он отбывает наказание за подготовку к переброске крупной партии наркотических средств. В 2011 году американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.