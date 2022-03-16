Прохладный, Кабардино-Балкария, , 08:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на месте пожара на рынке в городе Прохладный обнаружено тело 17-летней девушки. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили 16 марта в пресс-службе СКР по региону.

Пожар ГУ МЧС по Костромской области

Напомним, пожар на рынке произошел рано утром 5 марта 2022 года. Его очаг находился в двухэтажном павильоне. После тушения огня на месте пожара было обнаружено тело пострадавшего человека. Как установлено, это была несовершеннолетняя.

«В результате пожара погибла несовершеннолетняя, 2005 года рождения, тело которой было обнаружено на втором этаже указанного помещения. Предварительной причиной смерти девушки явилось термическое воздействие»,— говорится в сообщении Следственного комитета.

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