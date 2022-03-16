Москва, 16 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео ликвидации военной техники и складов с боеприпасами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В ведомстве рассказали, что военная техника Вооружённых сил Украины и склады находились в Черниговской области. Для уничтожения объектов использовался беспилотный летательный аппарат, корректировавший огонь артиллерии.

На снятых с высоты кадрах показана цель на местности и момент её уничтожения.