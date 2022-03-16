Ереван, , 08:38 — REGNUM Центробанк Армении пересмотрел прогноз роста ВВП республики на текущий год и сократил с 5,3% до 1,6%. Об этом глава Центробанка Мартин Галстян заявил на конференции.

Экономика Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Он отметил, что на экономику Армении негативно повлияют антироссийские санкции. Ожидается снижение темпов роста в разных секторах.

«Мы прогнозировали, что в 2022 году отрасль промышленности вырастет на 1,6%, но при новых развитиях, когда видим, что есть определённые проблемы в горнорудной промышленности, обрабатывающей промышленности», — сказал Галстян.

Глава Центробанка добавил, что в обновлённом прогнозе снизили ожидаемые показатели экономического роста в строительном секторе и сфере услуг. Набольшие ожидания с сростом ВВП связаны с сельским хозяйством.

Стоит отметить, что 15 марта Нацбанк Армении поднял ключевую ставку с 8% до 9,25%. До этого ставку рефинансирования в республике поднимали в феврале.

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