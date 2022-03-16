Уфа, , 08:41 — REGNUM Гастрономический праздник Вruderfest-Navruz намерены провести в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На гастрономическом фестивале Gastrofestival.ru

В рамках мероприятия, которое планируют провести с 25 по 27 марта в Нуримановском районе, состоится фестиваль национальных кухонь мира.

«Гости мероприятия смогут получить незабываемые гастрономические впечатления от блюд башкирской, русской, европейской и американской кухонь. Мастерством с участниками поделятся титулованные российские шеф-повара», — сообщает пресс-служба.

На фестивале пройдет выставка продукции местных производителей, состоится церемония награждения национальной премией в сфере индустрии питания и отельного бизнеса «Золотой Буфет».

В программе мероприятия — выступления шиз-оркестра «КАША» и диджея Данила Фиша.