Ростов-на-Дону, , 08:37 — REGNUM В Ростовской области стартовали мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В течение нескольких дней на Дону пройдут флешмобы, акции, автопробеги, посвященные памятной дате. Жители Ростовской области активно участвуют во всех мероприятиях, выражая единство российского народа, а также поддержку спецоперации России на Украине. В частности, запланирована световая акция #ZaРоссию, акция «Окна Z», флешмоб #ZaРоссию.

Все фотоснимки и видеоролики, опубликованные в социальных сетях, ростовчане сопровождают хештегами: #ZaМир #ZаРоссию #ZаПрезидента #Донмолодой #Ростовпатриотцентр.

ИА REGNUM напоминает, что воссоединению Крыма с Россией в 2014 году предшествовал референдум, в ходе которого 96% проголосовавших поддержали присоединение полуострова к РФ. 18 марта 2014 года между Крымом и Россией был подписан договор о вхождении республики в состав РФ.