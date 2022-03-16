Братск, Иркутская область, 16 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Братске (Иркутская область) состоялся автопробег в поддержку Донбасса. Его организаторами выступили представители ОКО «Ангаро-Ленский казачий округ», сообщает Иркутское войсковое казачье общество.

Цитата сайта ivko38.ru В Братске состоялся автопробег в поддержку решения президента о признании Донецкой и Луганской народных республик

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В мероприятии приняли участие свыше 200 человек и 110 автомобилей. Автоколонну с триколорами и символикой Z, проехавшую по улицам города, возглавила система полевой реактивной артиллерии «Катюша», за рулем был мэр Братска — Сергей Серебренников.

«Цель организации автопробега — это поддержка наших ребят, которые сейчас принимают участие в спецоперации на территории Украины. Россия своими действиями охраняет порядок на земном шаре, и мы поддерживаем курс Владимира Владимировича Путина. Своих не бросаем! Было бы времени побольше — мы больше участников бы собрали. Произошло всё на патриотическом подъеме, и отклик со стороны горожан был виден», — пояснил атаман ОКО «Ангаро-Ленского казачьего округа» Евгений Фоос.

По его словам, на подготовку к акции ушло три дня, широкую поддержку оказали в администрации Братска, общественных и ветеранских организациях: Обществе ветеранов морской пехоты, ВМФ, ВДВ, Спецназначении, участников боевых действий, погранвойсках. Протяженность маршрута составила 100 километров.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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