Москва, 16 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО. Об этом 16 марта заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Пленарное заседание ПАСЕ в штаб-квартире Совета Европы в Страссбурге

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«Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства-члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — приводит слова Захаровой Sputnik.

По её словам, на площадке СЕ не осталось места для совместной равноправной и эффективной работы. Вместо этого Совет использовался, по мнению Марии Захаровой, для реализации информационно-политических кампаний НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, за заключение, в котором содержится призыв к Комитету министров Совета Европы (СЕ) потребовать от России выхода из этой организации, проголосовала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).