Москва, , 08:32 — REGNUM В России число действующих кредитов у граждан в феврале 2022 года в среднем составило 2,2. За год этот показатель вырос на 0,1 единицы, передает РТ на русском со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

Количество за год кредитов больше всего выросло в возрастной группе до 30 лет — на 0,2 единицы. У заёмщиков 30−60 лет среднее количество кредитов увеличилось на 0,1 единицы. У людей старше 60 лет данный показатель остался без изменений.

Наибольшее количество кредитов (но не наибольшая закредитованность) приходится на заёмщиков в возрасте 25−30 лет (2,4 кредита) и 30−40 лет (2,3). Наименьшее число кредитов у граждан старше 65 лет (1,8) и 60−65 лет (1,9).

ИА REGNUM сообщало ранее, общий размер задолженности жителей России перед банками на 1 июля 2021 года года составлял 23,969 трлн рублей.

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