Названо число действующих кредитов у жителей России
Москва, 16 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В России число действующих кредитов у граждан в феврале 2022 года в среднем составило 2,2. За год этот показатель вырос на 0,1 единицы, передает РТ на русском со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Количество за год кредитов больше всего выросло в возрастной группе до 30 лет — на 0,2 единицы. У заёмщиков 30−60 лет среднее количество кредитов увеличилось на 0,1 единицы. У людей старше 60 лет данный показатель остался без изменений.
Наибольшее количество кредитов (но не наибольшая закредитованность) приходится на заёмщиков в возрасте 25−30 лет (2,4 кредита) и 30−40 лет (2,3). Наименьшее число кредитов у граждан старше 65 лет (1,8) и 60−65 лет (1,9).
ИА REGNUM сообщало ранее, общий размер задолженности жителей России перед банками на 1 июля 2021 года года составлял 23,969 трлн рублей.
Читайте подробнее: Жители России задолжали банкам почти 24 трлн рублей