Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 марта сообщается на сайте лиги.

Александр Овечкин Nhl.com

Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу, которая стала для него 767-й за карьеру. По этому показателю он обошёл чешского форварда Яромира Ягра, у которого 766 голов.

Первое место в списке лучших снайперов занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идёт Горди Хоу (801).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в серии буллитов со счётом 4:3.

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