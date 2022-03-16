Вашингтон, 16 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 марта сообщается на сайте лиги.

Nhl.com Александр Овечкин

Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу, которая стала для него 767-й за карьеру. По этому показателю он обошёл чешского форварда ЯромираЯгра, у которого 766 голов.

Первое место в списке лучших снайперов занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идёт ГордиХоу (801).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в серии буллитов со счётом 4:3.