Донецк, , 08:37 — REGNUM Число детей, пострадавших при взрыве ракеты в городе Макеевка, увеличилось до трёх. Сообщение об этом опубликовано 16 марта в телеграм-канале минздрава Донецкой Народной Республики.

10 лет, Макеевка Рисунки детей Донбасса

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Взрыв произошёл накануне в микрорайоне Солнечный. Как сообщало ИА REGNUM, средства ПВО перехватили выпущенную украинскими военными ракету «Точка-У», на город упали обломки.

По данным минздрава республики, всего пострадавших шестеро. Это трое детей и трое взрослых. Все дети доставлены в больницу, также госпитализирована пострадавшая женщина. Двое пострадавших получили помощь на месте происшествия, погибших нет.

Ранее в ведомстве сообщили, что 10-летняя девочка получила травму глаза. У 16-летнего мальчика — осколочные ранения лица.

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