Благовещенск, 16 марта 2022, 08:29 — REGNUM В Амурской области 15 марта стартовали лётно-тактические учения стратегических ракетоносцев Ту-95МС дислоцированного в регионе полка дальней авиации ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетоносец Ту-95МС
Ракетоносец Ту-95МС
Tupolev.ru
«Лётный состав отработает задачи воздушного патрулирования в заданном районе, полёты в сложных метеоусловиях, а также порядок действий в различных нештатных ситуациях».
пресс-служба Минобороны РФ

Руководит лётными учениями командир авиационного полка, полковник Дмитрий Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие дислоцированного в Амурской области соединения дальней авиации ВКС России выполнили на полигоне стрельбы из штатного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Амурском соединении дальней авиации провели занятия по огневой подготовке