В Амурской области начались учения ракетоносцев Ту-95МС
Благовещенск, 16 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Амурской области 15 марта стартовали лётно-тактические учения стратегических ракетоносцев Ту-95МС дислоцированного в регионе полка дальней авиации ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Tupolev.ru
Ракетоносец Ту-95МС
«Лётный состав отработает задачи воздушного патрулирования в заданном районе, полёты в сложных метеоусловиях, а также порядок действий в различных нештатных ситуациях».
Руководит лётными учениями командир авиационного полка, полковник Дмитрий Егоров.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие дислоцированного в Амурской области соединения дальней авиации ВКС России выполнили на полигоне стрельбы из штатного оружия.