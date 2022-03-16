Благовещенск, 16 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Амурской области 15 марта стартовали лётно-тактические учения стратегических ракетоносцев Ту-95МС дислоцированного в регионе полка дальней авиации ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Tupolev.ru Ракетоносец Ту-95МС

пресс-служба Минобороны РФ «Лётный состав отработает задачи воздушного патрулирования в заданном районе, полёты в сложных метеоусловиях, а также порядок действий в различных нештатных ситуациях».

Руководит лётными учениями командир авиационного полка, полковник Дмитрий Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие дислоцированного в Амурской области соединения дальней авиации ВКС России выполнили на полигоне стрельбы из штатного оружия.