Омск, 16 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Омске в одном из городских кинотеатров 15 марта прошла патриотическая акция. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, молодые омичи спели гимн России в поддержку государства и президента.

Оmskportal.ru Патриотический флешмоб в Омске

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В акции приняли участие студенты Омского музыкально-педагогического колледжа, представители общественной организации «Новый город», единого волонтерского центра, молодогвардейцы. Они поддержали президента РФ Владимира Путина и напомнили, что русские своих не бросают.

Организовало флешмоб региональное отделение «Молодой гвардии Единой России».

«Нами движет большая любовь к своей Родине, мы все понимаем, что сейчас российские военные выполняют свой долг. И цель спецоперации — уничтожить нацизм, чтобы предотвратить нанесение вреда мирным жителям», — отметил студент первого курса Омского государственного университета Андрей Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, молодогвардейцы и активисты Бессмертного полка России 14 марта провели в Советском парке Омска акцию «Своих не бросаем!».