Курган, , 08:28 — REGNUM Курганские полицейские вернули жителю Подмосковья угнанный два года назад автомобиль «Тойота». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Курганской области.

Угон автомобиля Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР

Автомобиль был приобретён на основании договора-купли продажи в городе Екатеринбурге. При осмотре машины сотрудники ГИБДД выявили признаки изменения идентификационного номера и маркировки двигателя. Также сомнения в подлинности вызвали паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. Экспертиза в итоге помогла установить первоначальные данные на автомобиль, который, как выяснилось, находился в розыске, и был угнан в 2020 году из города Химки Московской области.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства»). Автомобиль вернули владельцу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, наибольшее число автоугонов в России в 2021 году пришлось на модели Hyundai Solaris и Kia Rio.

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