Джакарта, , 08:26 — REGNUM По оценкам экспертов, Индонезия в качестве председателя пригласит президента России Владимира Путина на саммит G20, которой состоится 30−31 октября 2022 года, сообщает Kompas.

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«Каким будет влияние участия России в G20 и что, если большинство стран бойкотируют участие России? Индонезия не исключит Россию из G20», — заявил Юлиус Пурвади Хермаван, обозреватель по международным отношениям из Unpar.

По словам эксперта, на «двадцатке» Россия все равно будет присутствовать, это подтверждение существования «двадцатки».

Как сообщало ИА REGNUM, глава индонезийского центрального статистического управления Марго Ювоно заявил, что экспорт и импорт России и Украины по отношению к Индонезии не слишком велик.

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