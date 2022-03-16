Донецк, , 08:25 — REGNUM Вооружённые силы Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 16 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

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В представительстве рассказали, что огонь был открыт в 8:10. Под обстрел попал населённый пункт Пантелеймоновка. Было выпущено четыре мины калибром 120 мм. Миномёт находился в населённом пункте Троицкое, контролируемом украинскими войсками.

Накануне Пантелеймоновка была освобождена силами ДНР от украинских формирований.