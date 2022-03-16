Москва, 16 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Кризис на Украине ясно показал отношение мировых государств к России. Так, ряд европейских стран своими антироссийскими действиями стараются угодить Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу. Об этом 16 марта заявил директор Четвёртого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

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Дипломат подчеркнул, что страны-члены Евросоюза и НАТО реагируют, прежде всего, «в духе пресловутой евроатлантической солидарности».

«В ряде случаев, к сожалению, фиксируем инициативное стремление отдельных столиц выслужиться перед Брюсселем и Вашингтоном в своём «яростном неприятии» событий на Украине», — подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства.

Так, например, вызвала недоумение у российской стороны русофобская реакция со стороны официальных лиц Словении.

«В одностороннем порядке разрываются межведомственные соглашения. Граждане Словении отказываются от российских государственных наград, дело доходит до враждебных акций в отношении наших представительств в Любляне», — рассказал Пилипсон.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Словении в связи со специальной военной операцией ВС РФ по защите Донбасса отозвали согласие на статус и деятельность почётных консулов России в Словении.

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Ранее замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Владимир Андреев заявил, что агрессия против России зашкаливает не только в западных странах. Такие проявления фиксируются и в Азии, и в Латинской Америке.

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