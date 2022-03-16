Страсбург, Франция, 16 марта 2022, 08:25 — REGNUM За заключение, в котором содержится призыв к Комитету министров Совета Европы (СЕ) потребовать от России выхода из этой организации, проголосовала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Об этом 15 марта сообщается на сайте ПАСЕ.
В заключении указывается, что Парламентская ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Россию немедленно выйти из Совета Европы.
При этом уточняется, что в случае, если Москва не станет выполнять такое требование, ассамблея предложит Комитету министров максимально возможно быстро рассмотреть дату, с которой РФ не будет больше считаться членом ПАСЕ.
Также указывается, что за указанное заключение отдали голоса 216 депутатов ПАСЕ, никто не голосовал против него и еще трое — воздержались.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что заявление России о выходе из Совета Европы является закономерным.