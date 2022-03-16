Страсбург, Франция, , 08:25 — REGNUM За заключение, в котором содержится призыв к Комитету министров Совета Европы (СЕ) потребовать от России выхода из этой организации, проголосовала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Об этом 15 марта сообщается на сайте ПАСЕ.

Зал заседаний ПАСЕ Adrian Grycuk

В заключении указывается, что Парламентская ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Россию немедленно выйти из Совета Европы.

При этом уточняется, что в случае, если Москва не станет выполнять такое требование, ассамблея предложит Комитету министров максимально возможно быстро рассмотреть дату, с которой РФ не будет больше считаться членом ПАСЕ.

Также указывается, что за указанное заключение отдали голоса 216 депутатов ПАСЕ, никто не голосовал против него и еще трое — воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что заявление России о выходе из Совета Европы является закономерным.