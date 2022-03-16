Уфа, 16 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Места для комфортного и качественного отдыха туристов намерены создавать в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании республиканского правительства.

Pixel2013 Туризм

Премьер-министр Башкирии подчеркнул, что введение санкций снижает возможности отдыха за рубежом, что способствует повышению спроса на внутренний туризм.

«В Башкортостане должны появиться места, в первую очередь, для качественного и комфортного отдыха жителей республики и гостей из других регионов. Для этого нужно разработать региональные меры поддержки для предпринимателей, готовых реализовывать проекты в сфере внутреннего туризма. Одно из основных направлений, на которых необходимо сосредоточиться — это создание и развитие соответствующей инфраструктуры», — приводит пресс-служба слова Назарова. По словам исполняющего обязанности председателя госкомитета по туризму региона Рината Фаткуллина, турфирмы Уфы разработали и внедряют новые экскурсионные маршруты, пешеходные экскурсии по городу, интерактивные экскурсии с национальным колоритом, курсирует двухэтажный экскурсионный автобус.

По его словам, региональные туроператоры разработали экскурсионные маршруты по достопримечательностям Башкирии. Они организуют сплавы, спелеотуризм, горные лыжи, конные, гастрономические, лечебно-оздоровительные, этнотуры. На территориях геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» работают визит-центры, в которых туристам предоставляются сведения по экскурсионным программам.

Отмечается, что сейчас в Башкирии появляются все большее число предпринимателей, которые готовы заниматься строительством глэмпингов.

Назаров напомнил о введении такого вида поддержки российской туристической отрасли как снижение ставки НДС до нуля для организаций гостинично-туристической сферы.

«Мировой опыт показывает, что такая поддержка положительно влияет на развитие туризма и индустрии гостеприимства. Для наших предпринимателей это отличный шанс не только для развития бизнеса, но и расширения сферы своей деятельности», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по предварительной информации турпоток 2021 года в Башкирии составил около 3,5 млн человек.