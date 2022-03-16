Вашингтон, , 08:23 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Александр Овечкин Michael Miller

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Энтони Манта, Аксель Юнссон-Фьелльбю и Александр Овечкин. На счету Евгения Кузнецова две результативные передачи, у Дмитрия Орлова один голевой пас.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились форварды Брок Нельсон, Кайл Палмьери и Андерс Ли.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Вашингтона». Решающий бросок исполнил Энтони Манта.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 76 очков. «Айлендерс» идут на 10-м месте в Восточной конференции с 57 очками.

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