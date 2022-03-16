Каракас, , 08:27 — REGNUM Акция в поддержку российской военной операции на Украине, направленной против нацизма, состоялась в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщили журналистам в российском посольстве.

Венесуэла. Каракас PAULINO MORAN

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Участники акции выстроились в виде буквы Z, чтобы продемонстрировать солидарность с российскими военными. Девиз акции — «Zа победу».

«Пятнадцатого марта 2022 года в Каракасе состоялась акция в поддержку России в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране», — сообщили в российской дипмиссии.

Участие в акции приняли члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», местные студенты, активисты и некоторые соотечественники. Всего в мероприятии участвовали около 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия заявил, что Каракас осуждает приближение НАТО к российским границам и считает такие действия агрессией.

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