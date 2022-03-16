Луганск, 16 марта 2022, 08:19 — REGNUM Украинские боевики за сутки шесть раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Отмечается, что в результате обстрелов в населенном пункте Фрунзе погиб мирный житель. Кроме того, повреждения получили хлебоприемный пункт и зернохранилище.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Михайловка Донецкой Народной Республики.
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