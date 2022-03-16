Луганск, 16 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки шесть раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по шести населённым пунктам республики», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов в населенном пункте Фрунзе погиб мирный житель. Кроме того, повреждения получили хлебоприемный пункт и зернохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые формирования Украины совершили обстрел посёлка Михайловка Донецкой Народной Республики.

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