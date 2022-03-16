Сухум, , 08:18 — REGNUM В Абхазии в течение суток 15 марта в ходе 157 исследований выявили 58 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 63 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 15 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 52 952 носителя SARS-CoV-2. Из них 48 059 человек признали выздоровевшими, в том числе 50 — за последние сутки. За всё время 669 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 83 носителя SARS-CoV-2 в результате 250 исследований. За сутки было зарегистрировано две смерти пациентов с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 164 человека.