Селенгинский район, Бурятия, , 08:17 — REGNUM В Селенгинском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла вечером 15 марта.

ДТП в Бурятии МВД Бурятии

Водитель автомобиля Toyota Mark II в 2 км от села Тохой выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате водитель и пассажир легкового автомобиля скончались.

«Водитель и пассажиры автобуса доставлены в медицинское учреждение. В салоне транспорта находились девять несовершеннолетних пассажиров 2007—2008 года рождения», — отметили в ведомстве.