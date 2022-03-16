Симферополь, , 08:16 — REGNUM По мнению политического эксперта из Крыма Руслана Бальбека, для украинских националистов необходимо провести трибунал по уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Руслан Бальбек Duma.gov.ru

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Как указал эксперт, слова которого приводит РИА Новости, в настоящее время пора создать специальный трибунал для суда над украинскими военными преступниками, к которому нужно привлечь не только «карателей из националистических батальонов и ВСУ», но также и помогавших им украинских чиновников, а также авторов пронацистской пропаганды и создателей ложной информации.

При этом Бальбек подчеркнул, что преступления указанных лиц стали причиной огромных жертв среди населения Луганской и Донецкой народной республик и всего украинского народа.

«В качестве сторон обвинения должны выступить представители ЛНР, ДНР, Украины и России. А чтобы никто не мог обвинить нас в нарушении прав обвиняемых, для осуществления правосудия надо взять за основу устав Международного военного трибунала в Нюрнберге. Ведь тот устав был разработан и утвержден всеми странами-победительницами, и все его положения соответствовали нормам международного права и принципам справедливости», — сказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что, по его мнению, было бы символичным сделать местом дислокации специального трибунала нынешний офис украинского президента на Банковой улице в Киеве, так как «именно там принимались и декларировались преступные решения, касающиеся геноцида мирного населения Донбасса и граждан Украины, не согласных с политикой киевского режима».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция ЛНР эвакуировала из-под обстрелов группу жителей города Рубежное в окрестностях Северодонецка.