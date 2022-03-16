Чита, 16 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. По данным главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, с начала 2022 года на территории Забайкалья зарегистрировано 147 ландшафтных пожаров, хотя в прошлом году на это время было всего девять, на площади более 35 тысяч гектаров. Из них 107 — за неделю. В 128 случаях причиной возгораний стали сельскохозяйственные палы. Подробности с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщает пресс-служба правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Также ГУ МЧС России по краю напомнили, что в период с 2019 по 2021 годы зарегистрировано 7 214 ландшафтных пожаров сухой растительности на общей площади около 700 тысяч гектаров.

«За это время произошло 10 переходов ландшафтных пожаров на населенные пункты в восьми муниципальных районах, в результате которых уничтожено более 100 жилых домов, погибло более 1000 голов мелкого и рогатого скота. Силами подразделений ГПС ликвидирована 51 угроза перехода пожаров на населенные пункты. Анализ возникновения ландшафтных пожаров показывает, что наибольшее их количество возникает вблизи районных центров, где проживает большее число населения», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Вадим Рощин.

За период с 2019 по 2021 годы группировка подразделений увеличилась на 855 человек личного состава и 211 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, сельскохозяйственные палы в Забайкалье запрещены. Ранее прокуратура сообщала, что в Забайкалье мероприятия государственного надзора в лесах, а также надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций не всегда отвечают требованиям качества и своевременности. Многие из тех нарушений, что выявляются прокурорами, остаются вне поля зрения контролеров.

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