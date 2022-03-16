Петропавловск-Камчатский, 16 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. На Камчатке благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Мильковской районной больнице приступил к работе новый врач-офтальмолог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инструменты офтальмолога

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Врач Денис Черепнин приехал на Камчатку из Хабаровска.

«Условия труда хорошие, работать нравится. Люди довольны, потому что специальность очень востребована, ведь раньше врач-офтальмолог приезжал в больницу только по определенным дням. Программа действительно работает, и однозначно у нее есть будущее», — рассказал Денис Черепнин.

По программе «Земский доктор» он получил выплату в сумме 2 млн рублей и компенсацию затрат на проезд. Кроме этого его обеспечили служебным жильём и выплатили из краевого бюджета подъёмные в размере двух окладов.

«Как показывают итоги реализации программы «Земский доктор», в том числе и за неполный квартал 2022 года, данная программа реальный способ для медицинского учреждения решить вопрос кадрового дефицита. Районные больницы имеют возможность привлечь узких специалистов, обеспечив населению оказание максимального спектра медицинских услуг», — прокомментировала заместитель председателя Общественной палаты Камчатки Татьяна Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии в 2021 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли на работу более 40 медиков.