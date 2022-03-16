Тбилиси, , 08:11 — REGNUM Депутаты парламента Грузии проголосовали за принятие резолюции об интеграции республики в Евросоюз. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

«Чтобы преуспеть на пути к интеграции в ЕС, Грузии нужна сильная поддержка стран-членов ЕС, и мы должны сделать всё возможное, чтобы получить эту поддержку от государств-членов и институтов ЕС», — сказала депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Мака Бочоришвили.

По её мнению, страны Евросоюза будут помогать Грузии только после того, как будет подтверждено стремление в ЕС. Бочоришвили добавила, что в Европе изменилось отношение к Украине, что может ускорить её вступление в ЕС, а это также якобы должно открыть «окно возможностей» и для Грузии.

Сообщается, что за резолюцию проголосовали 111 депутатов из 116, участвующих в заседании. Документ поддержали в том числе представители оппозиции.

«Парламент Грузии призывает правительство Грузии активизировать свои усилия по Европейской интеграции и реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, чтобы должным образом подготовить Грузию к членству в ЕС», — говорится в резолюции.

Напомним, Украина подала заявку на вступление ЕС 28 марта. Вслед за ней 3 марта аналогичные заявки подали Грузия и Молдавия.