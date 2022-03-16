Чита, 16 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Губернатор Забайкалья Александр Осипов напомнил главам районов о запрете проведения сельхозпалов. Подробности с заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщает пресс-служба правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

«Сейчас мы наблюдаем у населения поведение, которое мы искореняли два года. А все потому, что руководители с факелами бегают и жгут сухую траву. Я вам предлагаю быстрее мобилизоваться и начать работу по информированию населения о запрете сельскохозяйственных палов», — подчеркнул глава региона.

По мнению Александра Осипова, нужны экстраординарные решения технического характера в зависимости от природно-климатических условий с тем, чтобы выполнить противопожарные мероприятия по подготовке населенных пунктов, сельхозпредприятий, объектов экономики к пожароопасному сезону.

«Есть разные альтернативы. Было время, когда вы могли исследования делать, а сейчас нужно в авральном порядке этим заниматься. Я предлагаю приобрести тяжелые бороны, которым не помешает замерзшая почва, чтобы перемолоть весь поверхностный слой земли вместе с сухой травой. Все мероприятия должны быть выполнены», — сказал глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкалья оценила готовность к пожароопасному периоду 2022 года, как недостаточную: требуется устранить нарушения, указанные более чем в 400 актах прокурорского реагирования и состоявшихся судебных решениях.

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