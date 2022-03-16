Тбилиси, 16 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Резолюцию, призывающую Евросоюз ускорить процесс вступления Грузии в ЕС, принял грузинский парламент на заседании 15 марта. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евроинтеграция

Документа одобрили 111 из 150 депутатов. В числе поддержавших резолюцию были и парламентарии от оппозиционных партий. Резолюция также призывает исполнительную власть Грузии стимулировать участие страны в программах Евросоюза, а также ускорить интеграцию республики в единое экономическое пространство ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта грузинский президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила учредить должность министра евроинтеграции в правительстве Грузии.