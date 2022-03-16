Москва, 16 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Доллар на Московской бирже 15 марта потерпел сокрушительное поражение от рубля, досталось от «россиянина» также и единой европейской валюте, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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К закрытию торгов вторника доллар обвалился сразу на 4 руб. (-3,5%), до 110,1 руб., а евро упал на 1 руб. 45 коп. (-1,2%), до 118,5 руб.

По сообщениям американских СМИ, сегодня актуальной стала тема дедолларизации не только российской, но и мировой экономики. Так, Саудовская Аравия, как сообщает The Wall Street Journal, начала переговоры с Китаем по продаже КНР нефти с оплатой в юанях.

И если это станет реальностью, от доллара начнут отказываться не только Китай, Россия и страны, находящиеся под санкциями США, но и, вероятно, крупнейшие экспортёры сырья в мире.

Это будет способно подорвать господство американского доллара и всей мировой валютной системы, основанной на её господстве.

Данная информация способствовала обвалу доллара и рикошетом отчасти ударила по евро, несмотря на то, что 16 марта все ждут повышения процентной ставки ФРС на очередном заседании комитета по открытым рынкам.

Сегодня, 16 марта, ожидается курс доллара в коридоре 109−114 руб., а курс евро — в диапазоне 117−122 руб.

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