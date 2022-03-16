Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Новый запуск, предположительно баллистической ракеты Северной Кореей осудили США и продолжают мониторить ситуацию. Об этом 16 марта сказано в распространённом заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В документе указано, что США получили информацию о запуске КНДР баллистической ракеты и осуждают эти действия Пхеньяна. Кроме того, Вашингтон призвал Северную Корею в дальнейшем воздерживаться от подобных «дестабилизирующих действий».

Также в командовании отметили, что будут продолжать мониторить ситуацию, хотя она не представляет непосредственной угрозы военнослужащим и территории США, а также военнослужащим и территориям союзников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что очередной запуск снаряда КНДР был признан неудачным по данным южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), так как он не смог набрать нужной высоты.

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