Вашингтон, 16 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Новый запуск, предположительно баллистической ракеты Северной Кореей осудили США и продолжают мониторить ситуацию. Об этом 16 марта сказано в распространённом заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

В документе указано, что США получили информацию о запуске КНДР баллистической ракеты и осуждают эти действия Пхеньяна. Кроме того, Вашингтон призвал Северную Корею в дальнейшем воздерживаться от подобных «дестабилизирующих действий».

Также в командовании отметили, что будут продолжать мониторить ситуацию, хотя она не представляет непосредственной угрозы военнослужащим и территории США, а также военнослужащим и территориям союзников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что очередной запуск снаряда КНДР был признан неудачным по данным южнокорейского Комитета начальников штабов (КНШ), так как он не смог набрать нужной высоты.