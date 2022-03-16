Джакарта, 16 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило о двух последовательных землетрясениях, которые ощущались на западе Явы, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Первое землетрясение магнитудой 3,2 произошло 15 марта в 23:51 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения был сосредоточен на суше примерно в 21 км от округа Гарут. Очаг землетрясения находился на глубине 17 км.

Второе землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 23:53 по западно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 17 км от Бандунга.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.