Луганск, 16 марта 2022, 08:06 — REGNUM Народная милиция ЛНР эвакуировала из-под обстрелов группу жителей города Рубежное в окрестностях Северодонецка. Об этом 16 марта сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
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«В ходе продвижения на Северодонецком направлении, в частности на участке Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, военнослужащие Народной милиции по ходу освобождения территорий оказывают всестороннюю поддержку местному населению», — рассказал он.
По словам Филипоненко, для жителей Рубежного удалось организовать гуманитарный коридор. Ранее люди находились в заложниках ситуации, украинская армия им не позволяла эвакуироваться.
Представитель народной милиции уточнил, что среди эвакуированных есть дети.