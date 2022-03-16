Вашингтон, 16 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. По итогам прошедших в минувшие выходные выборы президента Туркмении Госдепартамент США призвал туркменские власти усовершенствовать избирательную систему республики согласно рекомендациям Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом говорится в распространенном 15 марта заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Госдеп США

«В оценке БДИПЧ отмечалось, что Туркменистан не смог показать, что его процесс выборов является свободным, честным или конкурентным. Мы призываем правительство Туркменистана применить рекомендации БДИПЧ, чтобы привести свою избирательную систему в соответствие со стандартами, описанными в оценке потребностей», — указывается в нем.

Также в нем отмечается, что между США и Туркменией усиливается партнерство и добавляется, что Госдеп продолжит «поощрять политическое участие со стороны народа Туркменистана».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта президент Ирана Ибрагим Раиси в послании избранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедовупоздравил его с избранием на данный пост.