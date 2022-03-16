Балтийск, Калининградская область, 16 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Балтийском море прошли учения корабельной поисково-ударной группы (КПУГ), в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» соединения надводных кораблей Балтийского флота (БФ) ВМФ России, по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Nordsy.spb.ru Корвет «Стойкий» проекта 20380

пресс-служба ЗВО «При поддержке противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ морской авиации флота корветы осуществили поиск подводной лодки условного противника. После обмена данными и установления координат цели экипажи корветов условно применили торпедное вооружение по подводному противнику».

Помимо противолодочных учений, экипажи корветов также отработали совместное отражение атаки авиации противника, постановку радиоэлектронных помех и совместное маневрирование, а также заправку топливом на ходу «кильватерным» способом со среднего морского танкера «Ельня».

Как сообщало ИА REGNUM, тактические учения по отражению воздушного нападения условного противника и прикрытию объектов военной инфраструктуры провели под Калининградом расчёты противовоздушной обороны армейского корпуса Балтийского флота ВМФ России.