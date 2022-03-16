Биробиджан, , 08:04 — REGNUM От теплоснабжения из-за коммунальной аварии отключали все жилые дома в столице Еврейской автономии. Тепло вернули, но место прорыва на теплотрассе так и не обнаружили, написал в своём телеграм-канале мэр Биробиджана Максим Семёнов.

Детский сад © http://www.gradkostroma.ru

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«Порыв до сих пор не обнаружен, поэтому было принято решение подключить к теплоснабжению весь город, чтобы не допустить переморозки системы и параллельно с этим продолжают искать поврежденный участок теплотрассы», — отметил глава города.

По его словам, школы продолжают работать, и температура воздуха в классах составляет +22−23 градуса. Детские сады частично закрыли из-за несоответствия нормативам температуры воздуха в группах. Продолжают работать только детские сады №15, 43 и 45.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартирах порядка 35 тыс. жителей столицы Еврейской АО понижается температура воздуха. Отопление отключено в 380 жилых домах. Коммунальщики не могут найти место прорыва теплотрассы.