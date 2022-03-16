Иркутск, , 08:00 — REGNUM В Иркутской области дан старт кампании против клещевого энцефалита. Как пояснила начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения Иркутской области Татьяна Гаврилова, прививаться можно круглый год, но лучше закончить вакцинацию до наступления клещевого сезона, чтобы вторая прививка была сделана не менее чем за две недели до риска укуса клеща.

Клещи JerzyGorecki

По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, в 2021 году в Приангарье эпидемический сезон характеризовался постепенным началом и высокой активностью клещей в конце мая — начале июня. Больше всего случаев присасывания клещей зарегистрировано на территории Иркутского района.

В лечебно-профилактические организации Иркутской области за медицинской помощью по поводу присасывания иксодовых клещей обратилось 10 658 человек, что на 24,3% ниже уровня 2020 г. Заболело вирусным клещевым энцефалитом 28 человек (на 29% ниже, чем в 2020 г.), клещевым боррелиозом — 40 человек (на 7,2% ниже, чем в 2020 г.), клещевым риккетсиозом — 22 человека, что в 2 раза ниже уровня 2020 г.

За сезон исследовано 5833 экземпляра клещей. Их зараженность вирусом клещевого энцефалита составила 0,86%, зараженных боррелиями — 25,1%. Эти показатели ниже средних многолетних значений.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года была обнародована информация о том, что в Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 1422 обращения от пострадавших, причём, 288 из них — дети.

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