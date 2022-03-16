Биробиджан, 16 марта, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области состоялись учения расчетов комплексов «Искандер-М» по пуску крылатых ракет. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Минобороны России ОТРК «Искандер-М»

«В ЕАО расчёты ракетного соединения общевойсковой армии ВВО, на вооружении которого состоит оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», решили задачи по уничтожению критически важных объектов условного противника», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также указывается, что механиками-водителями в ходе маневров были закреплены навыки вождения на различной местности с преодолением препятствий, зараженных районов и маневрированием в ограниченном пространстве.

Кроме того, расчеты комплексов «Искандер-М» провели отработку проверки ракет в полевых условиях, выполнили их перегрузку с использованием транспортно-заряжающих машин и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта министр обороны Швеции Петер Хульквист и его финский коллега Антти Кайкконен, главнокомандующие вооруженных сил двух северных стран и их непосредственные подчиненные провели совместные учения.