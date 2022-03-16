16 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Стремительный рост цен на сахар и его отсутствие на полках магазинов возмутило жителей Сибири. Эту ситуацию они обсудили в соцсетях.

Татьяна Иващенко, , 09:18 — REGNUM По поручению генпрокурора России Игоря Краснова в ряде регионов страны организованы проверки в связи с ростом цен на сахар.

Цены Иван Шилов © ИА REGNUM

Пользователи социальных сетей восприняли эту новость позитивно. Ведь в соцсетях уже неоднократно обращали внимание на то, что полки в магазинах, на которых должен быть сахар, пустуют. А если он и есть где-то, то по гораздо более высокой цене.

Столкнулись с этой проблемой и жители Сибири.

«Цены — космос… Надо проверять цены на каждый продукт, а не только на сахар», — считает подписчица омского паблика в соцсети «ВКонтакте» Алена К.

Покупатель в продуктовом магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Так нет уже нигде этого сахара!!! Может, кто знает, где купить?» — спрашивает Алена Р.

«Барыг наказывать надо, по большей части они смуту вносят…» — комментирует Кирилл П.

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«Надо сначала проверить головную отгрузку, а от этого и плясать — в какой инстанции спекуляция. У каждого продавца-покупателя (контрагента) есть накладные, по какой цене приобретают товар. Посчитав допустимую накрутку, прокуратура сразу поймёт, где спекулянт и кто своей стране вражина и наживается!» — пишет Александр С.

«Цены везде выросли, сегодня зашла в магазин, а там ни сахара, ни соли. Благо муку 2 кг по 57 рублей отхватила, а то буквально пару дней назад и её не было», — жалуется Карина Г.

Денис К. предложил скидывать прокуратуре фотографии цен на сахар в Омске.

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«На пустом месте хотят нажиться, где это видано», — возмущён Алексей Т.

«Сахар вреден для здоровья», — подчёркивает Халид М.

Цены на сахар Андрей Данилов © ИА REGNUM

«Ну так-то это рыночная экономика. Когда хочу, тогда и продаю. И высокий спрос диктует повышение цены. Ничего удивительного», — рассуждает Дженна Р.

«А может, прокуратура возьмётся проверить и ЖКХ???» — предлагает Дмитрий Е.

Некоторые омичи в комментариях пишут о том, что видели сахар в магазинах уже и по 100, и по 130 рублей за килограмм…

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