Чита, , 07:47 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 15 марта на совещании по строительству жилья для населения, пострадавшего от паводков поручил активнее проводить разъяснительную работу с людьми. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Жилье image4you

«Люди могут запутаться, поскольку никогда не покупали квартиры по такой юридической схеме. Нужно регулярно встречаться и разъяснять, кроме того, все должны понимать, что каждый день отсрочки принятия решения играет не в пользу граждан», — отметил глава Забайкалья.

По словам губернатора, населению необходимо разъяснить, что деньги на спецсчетах — целевые и находятся там до определенного срока. Законодательством установлен срок до 1 декабря, чтобы пострадавшие от паводка быстрее обзаводились своим жильем.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Кошелев уточнил, что законодательством предусмотрено право выбора для населения — покупать готовую квартиру или строить дом.

«Из 720 человек на сегодняшний момент 240 уже квартиры нашли и оплатили, для 130 человек мы будем строить сами — ИЖС и МКД. Соответственно, примерно половина людей уже решение приняли, остальная половина квартиры подбирает. Мы планируем, что все заедут в свои дома к 1 декабря, индивидуальное жилье закончим строить к 1 августу», — сказал он.

Также он уточнил, что всего признаны пострадавшими были почти полторы тысячи человек, из них 720 получили выплаты на приобретение жилья и 780 — на капитальный ремонт.

«Мы в том году обследовали все дома, выявили людей, которые пострадали. Если дом получил повреждения до 60%, то возможен капитальный ремонт, если больше 60%, то дом подлежит сносу. И мы людям выплатили на счет в Сбербанке денежные средства на приобретение нового жилья, исходя из той площади, которую они для этого занимали», — пояснил вице-премьер.

Среди участников совещания были приглашены застройщики, с которыми уже заключены договоры на строительство многоквартирных домов в Шилке и Чернышевске, а также на индивидуальное жилищное строительство.

По информации руководителей строительных компаний, земельные участки выделены, все договоры на строительство ИЖС и МКД заключены, стройматериалы закуплены — для начала работы всё готово.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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