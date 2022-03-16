Пенза, 16 марта, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Пензе в преддверии годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией провели акцию «Мост дружбы». Мероприятие организовали 15 марта на мосту через реку Сура, сообщает региональное министерство образования.

Pnzreg.ru В Пензе провели акцию «Мост дружбы»

С двух сторон пешеходного подвесного моста выстроились 300 человек с символикой Российской Федерации. Участники акции прошли навстречу друг другу и проскандировали «Россия!».

В мероприятии были задействованы учащиеся пензенских кадетских школ №6 и №70, а также активисты молодежных и ветеранских организаций и объединений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жители Пензенской области станцевали в поддержку Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной операции на Украине.

Читайте также: Пензенская область присоединилась к акции в поддержку российской армии