Луганск, , 07:44 — REGNUM Украинские вооружённые формирования шест раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом 16 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В представительстве рассказали, что под огонь попали шесть населённых пунктов республики. В одном из них, Фрунзе, погиб мирный житель 1991 года рождения. В посёлке полностью разрушен жилой дом, другой дом повреждён, подверглись разрушениям хлебоприёмный пункт и зернохранилище.

Также под обстрелами ВФУ был разрушен жилой дом в населённом пункте Голубовское.